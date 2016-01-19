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    Врач «Спартака»: «Проблемы Мовсисяна были не в травмах»

    Врач "Спартака" Михаил Вартапетов считает, что бывшему форварду красно-белых Юре Мовсисяну не удалось до конца раскрыть себя в команде не по причине травм.

    "Если футболист выходит на поле, значит, он готов сыграть 90 минут. Мне очень не нравится выражение "играть на уколах". Есть целый комплекс причин, заставляющий врачей делать обезболивающие уколы, но в случае с Юрой это не та причина, по которой он не мог проявить себя. Видимо, тут проблема другого плана. Ему нужен игровой ритм, тонус. А поскольку травмы постоянно из ритма его выбивали, набрать физические кондиции ему по разным причинам было трудно", - сказал Вартапетов.

    Напомним, что несколько дней назад "Спартак" отправил Мовсисяна в аренду в "Реал Солт-Лейк". Стоит отметить, что за 2,5 года в "Спартаке" форвард получил 9 травм.

    Источник: Р-Спорт

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    19.01.2016 16:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      Genri 39 19 января 2016, 18:28

      проблемы мовсисяна не в травмах, а в том, что травмы вибивали его из ритма. гениальная мысль.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 17:29

      Челоянца уже нет, можно и Вартапетова сменить, ага. А то я вижу, он тренеру начнёт указывать кого и когда ставить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 января 2016, 17:26

      хорошо, что ушел

      1
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