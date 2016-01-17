Виллаш-Боаш: «Трансферные новости еще могут появиться, нужно набраться терпения»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о первом новичке команды в 2016 году бразильском полузащитнике Маурисио.

— Что скажете о новом игроке «Зенита» Маурисио?

— Да, мы хотели укрепить эту позицию, и Маурисио отлично подошел нам. Это опытный футболист, он долго выступал за «Терек», практически всегда выходил в старте. К тому же он может быть эффективен и в обороне, и в нападении. Так что это хорошее приобретение. И к тому же он может быть заявлен в Лиге чемпионов.

— Других трансферных новостей ждать стоит?

— Рынок открыт до 31 января, так что посмотрим. Максим Митрофанов, Хенк ван Стее и Александр Дюков делают все, что возможно. Так что новости еще могут появиться, но нужно набраться терпения: совершать сделки на рынке в январе довольно непросто.