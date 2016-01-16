Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о переходе на правах аренды в "Реал Солт-Лейк" нападающего красно-белых Юры Мовсисяна.

«Вряд ли уход Юры Мовсисяна станет потерей для «Спартака». Исхожу из того, что последние полгода он мало играл, и, что еще хуже — редко забивал. В связи с этим, наверное, и был куплен другой нападающий – Зе Луиш. Я и подзабыл, что Мовсисян – игрок «Спартака». Уход футболиста был бы потерей, если бы он покидал команду, будучи основным нападающим», – отметил Мостовой.