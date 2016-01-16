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    «Рубин» намерен побороться за Пато

    «Рубин» заинтересован в приобретении нападающего «Коринтианса» Алешандре Пато, информирует Agenti Anonimi. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже договорился с бразильским клубом о приобретении 26-летнего игрока. Также по информации СМИ, Пато входит в сферу интересов «Челси».

    В прошедшем чемпионате Бразилии форвард, выступающий на правах аренды в «Сан-Паулу», провел 33 поединка, забив в них 10 голов. Контракт Пато с «Коринтиансом» завершится в конце нынешнего года. Напомним, что с 2007-го по 2013-й годы футболист выступал в составе «Милана».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 02:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 января 2016, 18:16

      Если даже и купим , через год зенька заберет.

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 16 января 2016, 10:42

      О дааа Пато и в Рубине,это что-то новое,что не Роналду или Месси

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