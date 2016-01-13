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    Набиуллин подписал новый контракт с «Рубином»

    «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником команды Эльмиром Набиуллиным. Новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.

    «Мы подписали новый контракт с Эльмиром Набиуллиным, игроком основного состава, это местный воспитанник, воспитанник казанского футбола. Поэтому это подписание символично. Мы продлили действующий контракт Набиуллина до 2020 года, потому что считаем, что Эльмир – это будущее нашего клуба, нашей команды. Мы заключили долгосрочный контракт, чтобы Эльмир рос вместе с командой, решал самые амбициозные задачи, которые стоят перед «Рубином».

    Для нас важно, чтобы Эльмир Набиуллин думал только о футболе, только о результатах команды и своих результатах. Что немаловажно – мы хотим показать, что местные воспитанники, воспитанники местной академии очень важны для нас. Это будет примером для подрастающего футбольного резерва, который сейчас находится в академии и молодежной команде», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев.

    В текущем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.01.2016 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 13 января 2016, 15:14

      Самый адекватный ,требующего продолжения,поступок руководителей клуба. Метшин и К" начали неплохо.

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