Хаби Алонсо: «Сейчас все в руках Зидана»

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо поделился мнением о назначение на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

– Что вы думаете о новом тренере "Реала" Зидане?

– Конечно, я его хорошо знаю. Он также работал со мной в качестве второго тренера. Для него такое назначение – это вызов и большая возможность. Надеюсь, что у него все получится, и он будет таким же успешным тренером, каким из него получился игрок. Сейчас все в руках Зидана.

Полное интервью с Хаби Алонсо можно прочитать здесь.