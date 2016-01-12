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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 9-17 января

    Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать зрителей показом интересных событий из мира спорта. Представляем программу канала на текущие выходные и ближайшую неделю.

    Суббота, 9 января

    04:25 - Жребий

    06:30 - Зимние победы

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР

    10:55 - Новости

    11:00 - Дакар-2016

    11:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

    12:00 - Чемпионы

    14:35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

    16:15 - Все на "Матч"!

    17:05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    17:55 - Реальный спорт

    18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии

    20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции

    22:30 - Профессиональный бокс. Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. Мена. Прямая трансляция

    00:30 - Все на "Матч"!

    01:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии

    02:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

    04:20 - Дакар-2016

    04:50 - Гонщики

    Воскресенье, 10 января

    04:50 - Гонщики

    06:30 - Волшебные голы

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Диалоги о рыбалке

    09:35 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    10:30 - Где рождаются чемпионы?

    11:00 - Тренер

    13:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    14:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    15:05 - Все на "Матч"!

    16:05 - Биатлон. Live

    16:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    17:35 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

    18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии

    20:20 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии

    21:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

    23:00 - Все на "Матч"!

    00:00 - Дакар-2016

    00:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

    01:45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии

    03:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии

    04:30 - Детали спорта

    04:45 - Риск - благородное дело

    Понедельник, 11 января

    06:30 - Диалоги о рыбалке

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    11:00 - Новости

    11:05 - Дакар - безумие в пустыне

    12:10 - Новости

    12:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    12:45 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии

    14:45 - Новости

    14:50 - Король биатлона

    16:45 - Все на Матч!

    17:45 - Континентальный вечер

    18:45 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская область))

    21:15 - 1+1

    22:00 - Безумный спорт с Александром Пушным

    22:30 - Где рождаются чемпионы?

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Дакар-2016

    00:30 - Дакар - безумие в пустыне

    01:40 - Братья в изгнании

    03:00 - Спортивный интерес

    04:00 - Будущие чемпионы

    Вторник, 12 января

    05:00 - Биатлон. Live

    05:30 - Второе дыхание

    06:00 - Сердца чемпионов

    06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    10:35 - Рожденные побеждать. Игорь Нетто

    11:35 - Футбол. Кубок Европы-1960. Финал (СССР - Югославия)

    13:15 - Новости

    13:20 - Путь бойца

    13:50 - Профессиональный бокс (Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К)

    15:40 - Триумф

    18:00 - Все на Матч!

    19:10 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки))

    21:45 - Культ тура

    22:15 - Английский акцент

    22:40 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"

    00:40 - Все на Матч!

    01:40 - Дакар-2016

    02:10 - Быстрые девушки

    04:00 - Бросок судьбы

    Среда, 13 января

    05:15 - 1+1

    06:00 - Сердца чемпионов

    06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Тренер

    12:40 - Новости

    12:45 - Дакар-2016

    13:15 - Безумный спорт с Александром Пушным

    13:45 - Культ тура

    14:15 - Реальный спорт

    14:40 - 1+1

    15:35 - Биатлон. Live

    16:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    17:55 - Все на Матч!

    19:00 - Нет боли - нет победы

    20:00 - Воин

    22:25 - Все на футбол!

    22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Арсенал"

    01:00 - Все на Матч!

    02:00 - Дакар-2016

    02:30 - Триумф

    Четверг, 14 января

    05:00 - Реальный спорт

    05:30 - Рожденные побеждать. Игорь Нетто

    06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    10:35 - Король биатлона

    12:20 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии

    13:45 - Воин

    16:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    17:55 - Все на Матч!

    19:00 - Реальный спорт

    19:25 - Лучшая игра с мячом

    19:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания))

    22:00 - 1+1

    22:45 - Специальный репортаж

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Дакар-2016

    00:30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины ("Фенербахче" (Турция) - "Локомотив-Кубань" (Россия))

    02:15 - Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины (УГМК (Россия) - "Висла" (Польша))

    04:00 - Лучшая игра с мячом

    04:30 - Аутсайдеры

    Пятница, 15 января

    06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    10:35 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии

    12:00 - Новости

    12:05 - Специальный репортаж

    12:25 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швейцарии

    14:55 - Все на Матч!

    15:55 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии

    16:55 - Новости

    17:00 - Специальный репортаж

    17:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    19:05 - Все на Матч!

    19:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" (Россия) - "Лабораль Кутча" (Испания))

    22:00 - Спортивный интерес

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Дакар-2016

    00:30 - Майкл Джордан. Американский герой

    02:00 - Аутсайдеры

    04:00 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США

    Суббота, 16 января

    06:15 - Удар по мифам

    06:30 - Дрим тим

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Спортивный интерес

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    10:30 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии

    12:00 - Новости

    12:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    12:35 - Где рождаются чемпионы?

    13:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    13:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    14:35 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Словении

    16:25 - Новости

    16:30 - Дублер

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    19:00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Германии

    20:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

    22:10 - Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Польши (Россия - Дания)

    00:00 - Все на Матч!

    01:00 - Дакар-2016

    01:30 - Спортивный интерес

    02:30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США

    Воскресенье, 17 января

    05:20 - Майкл Джордан. Американский герой

    06:30 - Дрим тим

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Вся правда о...

    09:30 - Диалоги о рыбалке

    10:00 - Новости

    10:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии

    12:05 - Новости

    12:10 - Дакар-2016

    12:50 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    14:30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    15:00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт. Трансляция из Словении

    16:20 - Лучшая игра с мячом

    16:50 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область))

    20:30 - Все на Матч!

    21:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

    22:00 - Все на футбол!

    22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Атлетик Бильбао"

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Дакар-2016

    02:00 - Тактика бега на длинную дистанцию

    03:25 - Вся правда о...

    03:55 - Второе дыхание

    04:30 - Ты можешь больше

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 10:21
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