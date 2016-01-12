«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 9-17 января

Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать зрителей показом интересных событий из мира спорта. Представляем программу канала на текущие выходные и ближайшую неделю.

Суббота, 9 января

04:25 - Жребий

06:30 - Зимние победы

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР

10:55 - Новости

11:00 - Дакар-2016

11:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

12:00 - Чемпионы

14:35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

16:15 - Все на "Матч"!

17:05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:55 - Реальный спорт

18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии

20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции

22:30 - Профессиональный бокс. Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. Мена. Прямая трансляция

00:30 - Все на "Матч"!

01:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии

02:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

04:20 - Дакар-2016

04:50 - Гонщики

Воскресенье, 10 января

04:50 - Гонщики

06:30 - Волшебные голы

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Диалоги о рыбалке

09:35 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

10:30 - Где рождаются чемпионы?

11:00 - Тренер

13:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

14:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:05 - Все на "Матч"!

16:05 - Биатлон. Live

16:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:35 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии

20:20 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии

21:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

23:00 - Все на "Матч"!

00:00 - Дакар-2016

00:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

01:45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии

03:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии

04:30 - Детали спорта

04:45 - Риск - благородное дело

Понедельник, 11 января

06:30 - Диалоги о рыбалке

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

11:00 - Новости

11:05 - Дакар - безумие в пустыне

12:10 - Новости

12:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12:45 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии

14:45 - Новости

14:50 - Король биатлона

16:45 - Все на Матч!

17:45 - Континентальный вечер

18:45 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская область))

21:15 - 1+1

22:00 - Безумный спорт с Александром Пушным

22:30 - Где рождаются чемпионы?

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Дакар-2016

00:30 - Дакар - безумие в пустыне

01:40 - Братья в изгнании

03:00 - Спортивный интерес

04:00 - Будущие чемпионы

Вторник, 12 января

05:00 - Биатлон. Live

05:30 - Второе дыхание

06:00 - Сердца чемпионов

06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

10:35 - Рожденные побеждать. Игорь Нетто

11:35 - Футбол. Кубок Европы-1960. Финал (СССР - Югославия)

13:15 - Новости

13:20 - Путь бойца

13:50 - Профессиональный бокс (Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К)

15:40 - Триумф

18:00 - Все на Матч!

19:10 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки))

21:45 - Культ тура

22:15 - Английский акцент

22:40 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"

00:40 - Все на Матч!

01:40 - Дакар-2016

02:10 - Быстрые девушки

04:00 - Бросок судьбы

Среда, 13 января

05:15 - 1+1

06:00 - Сердца чемпионов

06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Тренер

12:40 - Новости

12:45 - Дакар-2016

13:15 - Безумный спорт с Александром Пушным

13:45 - Культ тура

14:15 - Реальный спорт

14:40 - 1+1

15:35 - Биатлон. Live

16:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

17:55 - Все на Матч!

19:00 - Нет боли - нет победы

20:00 - Воин

22:25 - Все на футбол!

22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Арсенал"

01:00 - Все на Матч!

02:00 - Дакар-2016

02:30 - Триумф

Четверг, 14 января

05:00 - Реальный спорт

05:30 - Рожденные побеждать. Игорь Нетто

06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

10:35 - Король биатлона

12:20 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии

13:45 - Воин

16:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:55 - Все на Матч!

19:00 - Реальный спорт

19:25 - Лучшая игра с мячом

19:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания))

22:00 - 1+1

22:45 - Специальный репортаж

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Дакар-2016

00:30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины ("Фенербахче" (Турция) - "Локомотив-Кубань" (Россия))

02:15 - Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины (УГМК (Россия) - "Висла" (Польша))

04:00 - Лучшая игра с мячом

04:30 - Аутсайдеры

Пятница, 15 января

06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

10:35 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии

12:00 - Новости

12:05 - Специальный репортаж

12:25 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швейцарии

14:55 - Все на Матч!

15:55 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии

16:55 - Новости

17:00 - Специальный репортаж

17:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

19:05 - Все на Матч!

19:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" (Россия) - "Лабораль Кутча" (Испания))

22:00 - Спортивный интерес

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Дакар-2016

00:30 - Майкл Джордан. Американский герой

02:00 - Аутсайдеры

04:00 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США

Суббота, 16 января

06:15 - Удар по мифам

06:30 - Дрим тим

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Спортивный интерес

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

10:30 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии

12:00 - Новости

12:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:35 - Где рождаются чемпионы?

13:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

14:35 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Словении

16:25 - Новости

16:30 - Дублер

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

19:00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Германии

20:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

22:10 - Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Польши (Россия - Дания)

00:00 - Все на Матч!

01:00 - Дакар-2016

01:30 - Спортивный интерес

02:30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 17 января

05:20 - Майкл Джордан. Американский герой

06:30 - Дрим тим

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Вся правда о...

09:30 - Диалоги о рыбалке

10:00 - Новости

10:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии

12:05 - Новости

12:10 - Дакар-2016

12:50 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии

14:30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

15:00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт. Трансляция из Словении

16:20 - Лучшая игра с мячом

16:50 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область))

20:30 - Все на Матч!

21:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

22:00 - Все на футбол!

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Атлетик Бильбао"

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Дакар-2016

02:00 - Тактика бега на длинную дистанцию

03:25 - Вся правда о...

03:55 - Второе дыхание

04:30 - Ты можешь больше