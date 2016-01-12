«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 9-17 января

Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать зрителей показом интересных событий из мира спорта. Представляем программу канала на текущие выходные и ближайшую неделю.
Суббота, 9 января
04:25 - Жребий
06:30 - Зимние победы
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР
10:55 - Новости
11:00 - Дакар-2016
11:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
12:00 - Чемпионы
14:35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии
16:15 - Все на "Матч"!
17:05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:55 - Реальный спорт
18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии
20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции
22:30 - Профессиональный бокс. Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. Мена. Прямая трансляция
00:30 - Все на "Матч"!
01:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии
02:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
04:20 - Дакар-2016
04:50 - Гонщики
Воскресенье, 10 января
04:50 - Гонщики
06:30 - Волшебные голы
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Диалоги о рыбалке
09:35 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
10:30 - Где рождаются чемпионы?
11:00 - Тренер
13:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:05 - Все на "Матч"!
16:05 - Биатлон. Live
16:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:35 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии
20:20 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии
21:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
23:00 - Все на "Матч"!
00:00 - Дакар-2016
00:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
01:45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии
03:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии
04:30 - Детали спорта
04:45 - Риск - благородное дело
Понедельник, 11 января
06:30 - Диалоги о рыбалке
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
11:00 - Новости
11:05 - Дакар - безумие в пустыне
12:10 - Новости
12:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12:45 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии
14:45 - Новости
14:50 - Король биатлона
16:45 - Все на Матч!
17:45 - Континентальный вечер
18:45 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская область))
21:15 - 1+1
22:00 - Безумный спорт с Александром Пушным
22:30 - Где рождаются чемпионы?
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Дакар-2016
00:30 - Дакар - безумие в пустыне
01:40 - Братья в изгнании
03:00 - Спортивный интерес
04:00 - Будущие чемпионы
Вторник, 12 января
05:00 - Биатлон. Live
05:30 - Второе дыхание
06:00 - Сердца чемпионов
06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
10:35 - Рожденные побеждать. Игорь Нетто
11:35 - Футбол. Кубок Европы-1960. Финал (СССР - Югославия)
13:15 - Новости
13:20 - Путь бойца
13:50 - Профессиональный бокс (Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К)
15:40 - Триумф
18:00 - Все на Матч!
19:10 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки))
21:45 - Культ тура
22:15 - Английский акцент
22:40 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
00:40 - Все на Матч!
01:40 - Дакар-2016
02:10 - Быстрые девушки
04:00 - Бросок судьбы
Среда, 13 января
05:15 - 1+1
06:00 - Сердца чемпионов
06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Тренер
12:40 - Новости
12:45 - Дакар-2016
13:15 - Безумный спорт с Александром Пушным
13:45 - Культ тура
14:15 - Реальный спорт
14:40 - 1+1
15:35 - Биатлон. Live
16:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
17:55 - Все на Матч!
19:00 - Нет боли - нет победы
20:00 - Воин
22:25 - Все на футбол!
22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Арсенал"
01:00 - Все на Матч!
02:00 - Дакар-2016
02:30 - Триумф
Четверг, 14 января
05:00 - Реальный спорт
05:30 - Рожденные побеждать. Игорь Нетто
06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
10:35 - Король биатлона
12:20 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии
13:45 - Воин
16:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:55 - Все на Матч!
19:00 - Реальный спорт
19:25 - Лучшая игра с мячом
19:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания))
22:00 - 1+1
22:45 - Специальный репортаж
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Дакар-2016
00:30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины ("Фенербахче" (Турция) - "Локомотив-Кубань" (Россия))
02:15 - Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины (УГМК (Россия) - "Висла" (Польша))
04:00 - Лучшая игра с мячом
04:30 - Аутсайдеры
Пятница, 15 января
06:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
10:35 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии
12:00 - Новости
12:05 - Специальный репортаж
12:25 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швейцарии
14:55 - Все на Матч!
15:55 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии
16:55 - Новости
17:00 - Специальный репортаж
17:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19:05 - Все на Матч!
19:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" (Россия) - "Лабораль Кутча" (Испания))
22:00 - Спортивный интерес
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Дакар-2016
00:30 - Майкл Джордан. Американский герой
02:00 - Аутсайдеры
04:00 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США
Суббота, 16 января
06:15 - Удар по мифам
06:30 - Дрим тим
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Спортивный интерес
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
10:30 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии
12:00 - Новости
12:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:35 - Где рождаются чемпионы?
13:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
14:35 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Словении
16:25 - Новости
16:30 - Дублер
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19:00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Германии
20:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
22:10 - Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Польши (Россия - Дания)
00:00 - Все на Матч!
01:00 - Дакар-2016
01:30 - Спортивный интерес
02:30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США
Воскресенье, 17 января
05:20 - Майкл Джордан. Американский герой
06:30 - Дрим тим
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Вся правда о...
09:30 - Диалоги о рыбалке
10:00 - Новости
10:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии
12:05 - Новости
12:10 - Дакар-2016
12:50 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
14:30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15:00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт. Трансляция из Словении
16:20 - Лучшая игра с мячом
16:50 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область))
20:30 - Все на Матч!
21:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
22:00 - Все на футбол!
22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Атлетик Бильбао"
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Дакар-2016
02:00 - Тактика бега на длинную дистанцию
03:25 - Вся правда о...
03:55 - Второе дыхание
04:30 - Ты можешь больше