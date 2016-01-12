«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 9-17 января

Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать зрителей показом интересных событий из мира спорта. Представляем программу канала на текущие выходные и ближайшую неделю.
Суббота, 9 января
04:25 – Жребий
06:30 – Зимние победы
07:00 – Новости
07:05 – Все на «Матч»!
08:00 – Новости
08:05 – Ты можешь больше!
09:00 – Новости
09:05 – Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада – СССР
10:55 – Новости
11:00 – Дакар-2016
11:30 – «Безумный спорт» с Александром Пушным
12:00 – Чемпионы
14:35 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:25 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии
16:15 – Все на «Матч»!
17:05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:55 – Реальный спорт
18:30 – Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии
20:25 – Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции
22:30 – Профессиональный бокс. Е. «Русский мексиканец» Градович – Х. Г. Альварес. С. Екимов – К. Мена. Прямая трансляция
00:30 – Все на «Матч»!
01:30 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии
02:20 – Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
04:20 – Дакар-2016
04:50 – Гонщики
Воскресенье, 10 января
04:50 – Гонщики
06:30 – Волшебные голы
07:00 – Новости
07:05 – Все на «Матч»!
08:00 – Новости
08:05 – Ты можешь больше!
09:00 – Новости
09:05 – Диалоги о рыбалке
09:35 – «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым
10:00 – Новости
10:05 – Дакар-2016
10:30 – Где рождаются чемпионы?
11:00 – Тренер
13:35 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:05 – Все на «Матч»!
16:05 – Биатлон. Live
16:35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:35 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18:30 – Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии
20:20 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии
21:20 – Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
23:00 – Все на «Матч»!
00:00 – Дакар-2016
00:30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
01:45 – Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии
03:30 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии
04:30 – Детали спорта
04:45 – Риск – благородное дело
Понедельник, 11 января
06:30 – Диалоги о рыбалке
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Ты можешь больше!
10:00 – Новости
10:05 – Дакар-2016
11:00 – Новости
11:05 – Дакар – безумие в пустыне
12:10 – Новости
12:15 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12:45 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии
14:45 – Новости
14:50 – Король биатлона
16:45 – Все на Матч!
17:45 – Континентальный вечер
18:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция («Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская область))
21:15 – 1+1
22:00 – Безумный спорт с Александром Пушным
22:30 – Где рождаются чемпионы?
23:00 – Все на Матч!
00:00 – Дакар-2016
00:30 – Дакар – безумие в пустыне
01:40 – Братья в изгнании
03:00 – Спортивный интерес
04:00 – Будущие чемпионы
Вторник, 12 января
05:00 – Биатлон. Live
05:30 – Второе дыхание
06:00 – Сердца чемпионов
06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Ты можешь больше!
10:00 – Новости
10:05 – Дакар-2016
10:35 – Рожденные побеждать. Игорь Нетто
11:35 – Футбол. Кубок Европы-1960. Финал (СССР – Югославия)
13:15 – Новости
13:20 – Путь бойца
13:50 – Профессиональный бокс (Е. «Русский мексиканец» Градович – Х. Г. Альварес. С. Екимов – К)
15:40 – Триумф
18:00 – Все на Матч!
19:10 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция («Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки))
21:45 – Культ тура
22:15 – Английский акцент
22:40 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»
00:40 – Все на Матч!
01:40 – Дакар-2016
02:10 – Быстрые девушки
04:00 – Бросок судьбы
Среда, 13 января
05:15 – 1+1
06:00 – Сердца чемпионов
06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Ты можешь больше!
10:00 – Новости
10:05 – Тренер
12:40 – Новости
12:45 – Дакар-2016
13:15 – Безумный спорт с Александром Пушным
13:45 – Культ тура
14:15 – Реальный спорт
14:40 – 1+1
15:35 – Биатлон. Live
16:05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
17:55 – Все на Матч!
19:00 – Нет боли – нет победы
20:00 – Воин
22:25 – Все на футбол!
22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция «Ливерпуль» – «Арсенал»
01:00 – Все на Матч!
02:00 – Дакар-2016
02:30 – Триумф
Четверг, 14 января
05:00 – Реальный спорт
05:30 – Рожденные побеждать. Игорь Нетто
06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Ты можешь больше!
10:00 – Новости
10:05 – Дакар-2016
10:35 – Король биатлона
12:20 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии
13:45 – Воин
16:05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:55 – Все на Матч!
19:00 – Реальный спорт
19:25 – Лучшая игра с мячом
19:55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания))
22:00 – 1+1
22:45 – Специальный репортаж
23:00 – Все на Матч!
00:00 – Дакар-2016
00:30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины («Фенербахче» (Турция) – «Локомотив-Кубань» (Россия))
02:15 – Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины (УГМК (Россия) – «Висла» (Польша))
04:00 – Лучшая игра с мячом
04:30 – Аутсайдеры
Пятница, 15 января
06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Ты можешь больше!
10:00 – Новости
10:05 – Дакар-2016
10:35 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии
12:00 – Новости
12:05 – Специальный репортаж
12:25 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швейцарии
14:55 – Все на Матч!
15:55 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии
16:55 – Новости
17:00 – Специальный репортаж
17:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19:05 – Все на Матч!
19:55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция («Химки» (Россия) – «Лабораль Кутча» (Испания))
22:00 – Спортивный интерес
23:00 – Все на Матч!
00:00 – Дакар-2016
00:30 – Майкл Джордан. Американский герой
02:00 – Аутсайдеры
04:00 – Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США
Суббота, 16 января
06:15 – Удар по мифам
06:30 – Дрим тим
07:00 – Новости
07:05 – Ты можешь больше!
08:00 – Новости
08:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Спортивный интерес
10:00 – Новости
10:05 – Дакар-2016
10:30 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии
12:00 – Новости
12:05 – «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым
12:35 – Где рождаются чемпионы?
13:05 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
14:35 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Словении
16:25 – Новости
16:30 – Дублер
17:00 – Все на Матч!
18:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19:00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Германии
20:30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
22:10 – Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Польши (Россия – Дания)
00:00 – Все на Матч!
01:00 – Дакар-2016
01:30 – Спортивный интерес
02:30 – Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США
Воскресенье, 17 января
05:20 – Майкл Джордан. Американский герой
06:30 – Дрим тим
07:00 – Новости
07:05 – Ты можешь больше!
08:00 – Новости
08:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Вся правда о...
09:30 – Диалоги о рыбалке
10:00 – Новости
10:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии
12:05 – Новости
12:10 – Дакар-2016
12:50 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
14:30 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15:00 – Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт. Трансляция из Словении
16:20 – Лучшая игра с мячом
16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь» (Новосибирская область))
20:30 – Все на Матч!
21:30 – Безумный спорт с Александром Пушным
22:00 – Все на футбол!
22:25 – Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция «Барселона» – «Атлетик Бильбао»
00:30 – Все на Матч!
01:30 – Дакар-2016
02:00 – Тактика бега на длинную дистанцию
03:25 – Вся правда о...
03:55 – Второе дыхание
04:30 – Ты можешь больше