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«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 9-17 января

12 января 2016, 10:21

Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать зрителей показом интересных событий из мира спорта. Представляем программу канала на текущие выходные и ближайшую неделю.

Суббота, 9 января

04:25 – Жребий

06:30 – Зимние победы

07:00 – Новости

07:05 – Все на «Матч»!

08:00 – Новости

08:05 – Ты можешь больше!

09:00 – Новости

09:05 – Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада – СССР

10:55 – Новости

11:00 – Дакар-2016

11:30 – «Безумный спорт» с Александром Пушным

12:00 – Чемпионы

14:35 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:25 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

16:15 – Все на «Матч»!

17:05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:55 – Реальный спорт

18:30 – Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии

20:25 – Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции

22:30 – Профессиональный бокс. Е. «Русский мексиканец» Градович – Х. Г. Альварес. С. Екимов – К. Мена. Прямая трансляция

00:30 – Все на «Матч»!

01:30 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии

02:20 – Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

04:20 – Дакар-2016

04:50 – Гонщики

Воскресенье, 10 января

04:50 – Гонщики

06:30 – Волшебные голы

07:00 – Новости

07:05 – Все на «Матч»!

08:00 – Новости

08:05 – Ты можешь больше!

09:00 – Новости

09:05 – Диалоги о рыбалке

09:35 – «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым

10:00 – Новости

10:05 – Дакар-2016

10:30 – Где рождаются чемпионы?

11:00 – Тренер

13:35 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым

14:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:05 – Все на «Матч»!

16:05 – Биатлон. Live

16:35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:35 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

18:30 – Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии

20:20 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии

21:20 – Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

23:00 – Все на «Матч»!

00:00 – Дакар-2016

00:30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

01:45 – Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии

03:30 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии

04:30 – Детали спорта

04:45 – Риск – благородное дело

Понедельник, 11 января

06:30 – Диалоги о рыбалке

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 – Новости

10:05 – Дакар-2016

11:00 – Новости

11:05 – Дакар – безумие в пустыне

12:10 – Новости

12:15 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12:45 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии

14:45 – Новости

14:50 – Король биатлона

16:45 – Все на Матч!

17:45 – Континентальный вечер

18:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция («Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская область))

21:15 – 1+1

22:00 – Безумный спорт с Александром Пушным

22:30 – Где рождаются чемпионы?

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Дакар-2016

00:30 – Дакар – безумие в пустыне

01:40 – Братья в изгнании

03:00 – Спортивный интерес

04:00 – Будущие чемпионы

Вторник, 12 января

05:00 – Биатлон. Live

05:30 – Второе дыхание

06:00 – Сердца чемпионов

06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 – Новости

10:05 – Дакар-2016

10:35 – Рожденные побеждать. Игорь Нетто

11:35 – Футбол. Кубок Европы-1960. Финал (СССР – Югославия)

13:15 – Новости

13:20 – Путь бойца

13:50 – Профессиональный бокс (Е. «Русский мексиканец» Градович – Х. Г. Альварес. С. Екимов – К)

15:40 – Триумф

18:00 – Все на Матч!

19:10 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция («Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки))

21:45 – Культ тура

22:15 – Английский акцент

22:40 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»

00:40 – Все на Матч!

01:40 – Дакар-2016

02:10 – Быстрые девушки

04:00 – Бросок судьбы

Среда, 13 января

05:15 – 1+1

06:00 – Сердца чемпионов

06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 – Новости

10:05 – Тренер

12:40 – Новости

12:45 – Дакар-2016

13:15 – Безумный спорт с Александром Пушным

13:45 – Культ тура

14:15 – Реальный спорт

14:40 – 1+1

15:35 – Биатлон. Live

16:05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

17:55 – Все на Матч!

19:00 – Нет боли – нет победы

20:00 – Воин

22:25 – Все на футбол!

22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция «Ливерпуль» – «Арсенал»

01:00 – Все на Матч!

02:00 – Дакар-2016

02:30 – Триумф

Четверг, 14 января

05:00 – Реальный спорт

05:30 – Рожденные побеждать. Игорь Нетто

06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 – Новости

10:05 – Дакар-2016

10:35 – Король биатлона

12:20 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии

13:45 – Воин

16:05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:55 – Все на Матч!

19:00 – Реальный спорт

19:25 – Лучшая игра с мячом

19:55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания))

22:00 – 1+1

22:45 – Специальный репортаж

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Дакар-2016

00:30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины («Фенербахче» (Турция) – «Локомотив-Кубань» (Россия))

02:15 – Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины (УГМК (Россия) – «Висла» (Польша))

04:00 – Лучшая игра с мячом

04:30 – Аутсайдеры

Пятница, 15 января

06:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 – Новости

10:05 – Дакар-2016

10:35 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии

12:00 – Новости

12:05 – Специальный репортаж

12:25 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швейцарии

14:55 – Все на Матч!

15:55 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии

16:55 – Новости

17:00 – Специальный репортаж

17:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

19:05 – Все на Матч!

19:55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция («Химки» (Россия) – «Лабораль Кутча» (Испания))

22:00 – Спортивный интерес

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Дакар-2016

00:30 – Майкл Джордан. Американский герой

02:00 – Аутсайдеры

04:00 – Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США

Суббота, 16 января

06:15 – Удар по мифам

06:30 – Дрим тим

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Спортивный интерес

10:00 – Новости

10:05 – Дакар-2016

10:30 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии

12:00 – Новости

12:05 – «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым

12:35 – Где рождаются чемпионы?

13:05 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

14:35 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Словении

16:25 – Новости

16:30 – Дублер

17:00 – Все на Матч!

18:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

19:00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Германии

20:30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

22:10 – Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Польши (Россия – Дания)

00:00 – Все на Матч!

01:00 – Дакар-2016

01:30 – Спортивный интерес

02:30 – Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 17 января

05:20 – Майкл Джордан. Американский герой

06:30 – Дрим тим

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Вся правда о...

09:30 – Диалоги о рыбалке

10:00 – Новости

10:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Трансляция из Германии

12:05 – Новости

12:10 – Дакар-2016

12:50 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии

14:30 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым

15:00 – Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт. Трансляция из Словении

16:20 – Лучшая игра с мячом

16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь» (Новосибирская область))

20:30 – Все на Матч!

21:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

22:00 – Все на футбол!

22:25 – Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция «Барселона» – «Атлетик Бильбао»

00:30 – Все на Матч!

01:30 – Дакар-2016

02:00 – Тактика бега на длинную дистанцию

03:25 – Вся правда о...

03:55 – Второе дыхание

04:30 – Ты можешь больше

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
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