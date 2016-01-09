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  • Хаби Алонсо: «Какую команду Гвардиола не взялся бы тренировать, я точно знаю – им повезет»

Хаби Алонсо: «Какую команду Гвардиола не взялся бы тренировать, я точно знаю – им повезет»

9 января 2016, 16:33

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо поделился мнением о том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола покинет мюнхенский клуб в конце года, а также назвал его преемника Карло Анчелотти хорошим вариантом для действующего чемпиона Германии.

–​ Как вы отнеслись к тому, что главный тренер решил покинуть команду по окончании сезона и теперь будет работать в английской Премьер-лиге?

– Это его решение. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался. Пеп – очень хороший тренер. Он один из самых лучших специалистов, с которым я когда-то работал. Но нужно уважать его решение. Какую бы команду Гвардиола не взялся бы тренировать, я точно знаю – им повезет.

–​ Теперь Анчелотти будет наставником "Баварии". Вы раньше с ним работали. Какой он тренер?

– Это успешный специалист, который немало добился. Особенно с "Миланом". Я думаю, это отличный вариант для "Баварии". Конечно же, он получит отличную слаженную команду с опытом. Но что об этом говорить сейчас? Все это будет только в следующем году. В данный момент нам надо концентрироваться на том, что есть. У нас отличные игроки, хороший тренер и много задач.

Вы много лет играли в английской Премьер-лиге с "Ливерпулем". Понятно ли вам, зачем Пеп переезжает в Англию?

– Английская Премьер-лига – это красивейший чемпионат. Здесь по-настоящему любят футбол. На мой взгляд, это невероятное место в плане получения опыта. Кроме того, Гвардиола уже работал в Примере, Бундеслиге, ну а теперь пришло время для чемпионата Англии. Для него все это является еще и новым вызовом.

Полное интервью с Хаби Алонсо можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия Бавария Алонсо Хаби Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
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