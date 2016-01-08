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    «Рубин» может расстаться с Благо зимой

    Полузащитник "Рубина" Благо может покинуть казанский клуб в период зимнего трансферного окна. Сообщается, что к футболисту проявляют интерес команды РФПЛ, «Сидней» и ряд других клубов. Соглашение болгарина с «Рубином» истечет летом этого года, при этом, Благо не устраивает его текущее положение в команде, что делает вероятность его ухода зимой более высокой.

    Напомним, футболист перешел в «Рубин» летом 2014-го года. В составе казанской команды в РФПЛ он сыграл 37 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2016 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +210

      castromen 9 января 2016, 08:08

      Наконец-то.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 20:00

      Пора, а то на людей стал бросаться.

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