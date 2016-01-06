Гвардиола надеется на провал Зидана

Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола надеется на то, что его коллега из мадридского «Реала» Зинедин Зидан не добьется особых успехов на новом месте работы. Такая позиция испанского специалиста обусловлена историческим соперничеством двух испанских грандов.

«Зидан – один из лучших футболистов в истории мирового футбола. В мире футбола он знает всe. Но я не собираюсь желать ему всего наилучшего, поскольку являюсь поклонником «Барселоны», — приводит слова испанца Bernabeu Digital.

Напомним, что Зидан сменил у руля «королевского» клуба Рафаэля Бенитеса.