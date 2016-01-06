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Гвардиола надеется на провал Зидана

6 января 2016, 12:17
9

Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола надеется на то, что его коллега из мадридского «Реала» Зинедин Зидан не добьется особых успехов на новом месте работы. Такая позиция испанского специалиста обусловлена историческим соперничеством двух испанских грандов.

«Зидан – один из лучших футболистов в истории мирового футбола. В мире футбола он знает всe. Но я не собираюсь желать ему всего наилучшего, поскольку являюсь поклонником «Барселоны», — приводит слова испанца Bernabeu Digital.

Напомним, что Зидан сменил у руля «королевского» клуба Рафаэля Бенитеса.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Реал Бавария Гвардиола Хосеп Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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ROONEY_1988
1452074694
Наставник мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола надеется на то, что его коллега из мадридского "Реала" Зинедин Зидан не добьется особых успехов на новом месте работы. Посмотрим на него в Ман Сити как он будет пахать в АПЛ
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vitvik
1452075273
Оба на новом месте хлебнут горя.
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Абу Зейд Небесный
1452076728
Стильный дядя, но гнилой, оказывается..
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Igreks
1452077509
не по мужски как-то
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Freyk
1452081679
Вполне логично, было бы странно, если бы болельщик «Барселоны» желал успехов «Реалу».
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castromen
1452085416
Поклонники Барсиков задрожали,чуют чье мясо съедят.
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Kybik-Pybik
1452094867
Пеп... я ведь тоже абсолютно никогда не являлся твоим поклонником и Барселоны! Но почему я должен желать тебе провала... пожалуйста, удачи тебе - выиграй ЛЧ - и ты красавец... базару нема - ты будешь лучшим... а выиграть Бундес - это как бы даже не обсуждаеться... главное не обосрат*ся!
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Kybik-Pybik
1452095080
А Зизу, я уверен, способен добиться больших успехов с Реал... просто нужно сделать семью, а не просто команду, и тогда все будет ГУУДДД!!! Давай Зидан!!! Все в твоих руках!!! VIVA REAL!!!
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