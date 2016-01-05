Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веретенников: «Легионерам «Зенита» сложно искать мотивацию в РФПЛ»

    Главный тренер "Ротора" Олег Веретенников поделился мнением о выступлении "Зенита" в нынешнем сезоне.

    – "Зенит" был очень близок к тому, чтобы выиграть все матчи в группе Лиги чемпионов. Согласитесь, это уровень.

    – Соглашусь. Но мне кажется, что у легионеров "Зенита" больше мотивации в еврокубках. В европейской прессе постоянно мелькают фамилии игроков, которых якобы может продать "Зенит". Это и Халк, и Гарай, и Витсель. Не думаю, что это только разговоры. Люди помогают клубу заработать в Лиге, делая себе рекламу и создавая репутацию тех, кто делает результат на этом уровне. В России эти парни все уже выиграли и доказали. Там им сложнее искать мотивацию, а сама по себе наша Премьер-лига не тот турнир, где можно побеждать только на классе. Тут все тяжело достается – голы, очки, победы.

    – "Зенит" прибавит весной? И насколько на деле велик разрыв между питерцами и "Ростовом", который сегодня занимает место, позволяющее клубу стартовать в Лиге чемпионов и заработать, латая свой бюджет?

    – Не возьмусь судить о "Зените", не имея для этого серьезных данных о том, как будет комплектоваться состав команды этой зимой. Ясно, что покупок будет мало, но в Питере наверняка ищут варианты на рынке. Но при этом кого-то, наверное, придется продать, раз уж есть хороший спрос. Но тут на повестке дня возникает очень важный вопрос: кто работает с командой летом?! Если это Виллаш-Боаш, это одна ситуация, если он уходит – совсем другая. Я сужу по себе и клубу, в котором работал в последнее время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 5 января 2016, 17:27

      А что,по сути,они в России выиграли?Только одно чемпионство,да и то с третьей попытки,когда не выиграть уже невозможно было.Всё совпало - и лёгкий календарь на старте,и везение в отдельных матчах,и провалы конкурентов.В ЛЧ повезло,группа в очередной раз без грандов,да и Валенсия с Лионом совсем развалились,теперь ещё примерно такая же Бенфика,а в четвертьфинале 100% "случайно выпадет" победитель пары Вольфсбург-Гент.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > ZENIT GOAL 7 января 2016, 13:24

      ну это не кони,которые аек ссаный на выезде побеждают 0 1.а дома сливают 0 2))или не паровозы,которые замешаны в договорняках,о мясе помолчим минутку...А Зенит,стабильно из группы выходить.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > narkozanos 8 января 2016, 15:46

      Зенит стабильно из группы выходит?Смотрим : 2012 год - не вышли,2013 - вышли,2014 - не вышли,2015 - вышли.То есть раз через раз.В 2012 был мёртвый Милан и вполне проходимый Андерлехт,Малага была сильна,но это не гранд,в 2013 выползли с 6 очками,проиграв 4-1 Аустрии,спасибо ещё более мёртвому Порту,в 2014 были раскупленный Монако,которому не смогли ни разу забить,юниорский неопытный Байер,которому вообще дважды проиграли(4-1 по сумме кстати,вот совпадение же) и мёртвая Бенфика.Про нынешнюю группу говорил миллион раз - Лион и Валенсия никакие,даже Гент сильнее.Я понимаю,что часто говорю,что соперники мёртвые,но блин, они ведь реально такие! Те же самые кони дважды подряд играли с Баварией и Сити.В этом году правда провалились в более лёгкой группе,но это их проблемы.Да и причём здесь вообще кони и мясо?Складывается впечатление,что подавляющее количество тех,кто называет себя болельщиками Зенита,скорее болеют за московские клубы,ибо они их больше волнуют,если судить по комментариям.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11