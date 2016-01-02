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  • Ниасс: «Если позвонят из «Челси», полечу в Лондон первым же рейсом»

Ниасс: «Если позвонят из «Челси», полечу в Лондон первым же рейсом»

2 января 2016, 19:36
6

Форвард "Локомотива" Умар Ниасс рассказал, что экс-наставник «Челси» Жозе Моуринью был заинтересован в его услугах. Кроме того, сенегалец заявил, что существует возможность его ухода из стана железнодорожников этой зимой при наличии хорошего предложения.

«Жозе Моуринью во время своей работы в "Челси" проявлял ко мне интерес. Что отвечу, если мне позвонят из лондонского клуба? Даже не спрашивайте. Первым же самолетом вылетел бы туда. Моуринью импонировала моя игра, когда я еще играл в Турции, и об этом он говорил людям, с которыми я работаю. Он проявлял огромный интерес ко мне, но, к сожалению, он лишился своего поста.

Сейчас мной интересуются многие большие клубы. Мой переход, если он случится, станет огромным плюсом для меня, моей карьеры и сборной Сенегала.

Если какой-либо клуб из Англии сделает мне предложение, мы будем его обсуждать. Поступит конкретное предложение – я могу сменить команду. Если нет, буду делать все, что в моих силах для «Локомотива», а по окончании сезона будем смотреть», – приводит слова Ниасса Senxibar.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Челси Ниасс Умар Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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bringing
1451758124
Он нужнее для Локо
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rammax fcsm
1451765427
ш..ха продажная
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Профик1986
1451766243
Подажный!! После таких слов если будет хоть какое то предложение то пня под зад а если нет то в аренду куда нибудь в финляндию !!! Пусть зарабатывает плюсы для Сенегала
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Диктор
1451799704
Некрасиво сказал-но если быть объективным,логика в его словах есть.
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нейтралитет2
1451822167
Ниасс пиарит себя
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neveldomha
1451891369
Как тут не вспомнить, ну возьмите меняяяяя!!!
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