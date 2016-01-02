Ниасс: «Если позвонят из «Челси», полечу в Лондон первым же рейсом»

Форвард "Локомотива" Умар Ниасс рассказал, что экс-наставник «Челси» Жозе Моуринью был заинтересован в его услугах. Кроме того, сенегалец заявил, что существует возможность его ухода из стана железнодорожников этой зимой при наличии хорошего предложения.

«Жозе Моуринью во время своей работы в "Челси" проявлял ко мне интерес. Что отвечу, если мне позвонят из лондонского клуба? Даже не спрашивайте. Первым же самолетом вылетел бы туда. Моуринью импонировала моя игра, когда я еще играл в Турции, и об этом он говорил людям, с которыми я работаю. Он проявлял огромный интерес ко мне, но, к сожалению, он лишился своего поста.

Сейчас мной интересуются многие большие клубы. Мой переход, если он случится, станет огромным плюсом для меня, моей карьеры и сборной Сенегала.

Если какой-либо клуб из Англии сделает мне предложение, мы будем его обсуждать. Поступит конкретное предложение – я могу сменить команду. Если нет, буду делать все, что в моих силах для «Локомотива», а по окончании сезона будем смотреть», – приводит слова Ниасса Senxibar.