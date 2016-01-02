Перес намерен наполовину обновить состав «Реала» грядущим летом  

По информации El Chiringuito, президент «Реала» Флорентино Перес намерен выделить 200 миллионов евро для обновления команды по завершении текущего сезона. Первым из тех, кто уйдет из клуба, станет наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес. Сообщается, что он, по всей вероятности, покинет свой пост намного раньше окончания сезона.

Кроме того, королевский клуб готов расстаться с Криштиану Роналду, Серхио Рамосом, Каримом Бензема, Тони Кроосом, Хесе Родригесом, Иско, Альваро Арбелоа, Кейлором Навасом и Денисом Черышевым.

Что касается приобретений, то в планы Переса входят покупки Давида Де Хеа, Роберта Левандовски и Эдена Азара в летнее трансферное окно.