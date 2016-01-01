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    Мостовой: «Выход на Евро? Из нашей группы грех было не выйти»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими итогами года.

    — Главное для вас футбольное событие ушедшего 2015 года?

    — Затрудняюсь ответить, честно говоря. А что обычно называют?

    — Часто говорят о выходе сборной России на чемпионат Европы.

    — Хм, из такой группы грех было не выйти… Пусть этот вопрос останется без ответа.

    — Футболист года в России?

    Халк.

    — Команда года?

    — «Ростов».

    — Тренер года?

    Бердыев.

    — Кто (или что) стал для вас открытием года?

    — Пожалуй, «Лестер». В ведущих европейских чемпионатах он больше других заслуживает этого звания.

    — А главным разочарованием?

    — Настоящий страх и шок вызвали теракты во Франции, и не только у футбольного сообщества, но и у всего мира.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.01.2016 17:11
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 января 2016, 22:24

      И Курбан Бекиевич упомянут в бесспорной номинации.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 января 2016, 22:21

      Прав Александр, при итальянском тренере наша сборная набрала парадоксально малое количество очков.

      0
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