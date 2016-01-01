Мостовой: «Выход на Евро? Из нашей группы грех было не выйти»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими итогами года.
— Главное для вас футбольное событие ушедшего 2015 года?
— Затрудняюсь ответить, честно говоря. А что обычно называют?
— Часто говорят о выходе сборной России на чемпионат Европы.
— Хм, из такой группы грех было не выйти… Пусть этот вопрос останется без ответа.
— Футболист года в России?
— Халк.
— Команда года?
— «Ростов».
— Тренер года?
— Бердыев.
— Кто (или что) стал для вас открытием года?
— Пожалуй, «Лестер». В ведущих европейских чемпионатах он больше других заслуживает этого звания.
— А главным разочарованием?
— Настоящий страх и шок вызвали теракты во Франции, и не только у футбольного сообщества, но и у всего мира.
Источник: Sportbox.ru