Мостовой: «Выход на Евро? Из нашей группы грех было не выйти»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими итогами года.

— Главное для вас футбольное событие ушедшего 2015 года?

— Затрудняюсь ответить, честно говоря. А что обычно называют?

— Часто говорят о выходе сборной России на чемпионат Европы.

— Хм, из такой группы грех было не выйти… Пусть этот вопрос останется без ответа.

— Футболист года в России?

— Халк.

— Команда года?

— «Ростов».

— Тренер года?

— Бердыев.

— Кто (или что) стал для вас открытием года?

— Пожалуй, «Лестер». В ведущих европейских чемпионатах он больше других заслуживает этого звания.

— А главным разочарованием?

— Настоящий страх и шок вызвали теракты во Франции, и не только у футбольного сообщества, но и у всего мира.