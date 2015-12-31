Игнашевич: «В Америке на Новый год выиграл в казино и станцевал на столе под «Зеленоглазое такси»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о самой запоминающейся встрече Нового года.

"Самая запоминающаяся встреча Нового года у меня была в Северной Америке. По-моему, с 2010 на 2011 год. Мы с компанией отправились в Лас-Вегас, а оказаться там и не сыграть в казино просто невозможно. В полночь по Москве мне крупно повезло. У меня на руках оказались две "девятки", увидел на столе еще одну и пошел ва-банк. В итоге собрал комбинацию из четырех "девяток". Тогда выиграл приличную сумму и с тех пор больше не играю.

Потом пошли в клуб, там играла современная музыка, мы сидели за столиком, и один парень сказал: дам круглую сумму тому, кто закажет "Зеленоглазое такси" Боярского. Мы с другом подошли к диджею, попытались объяснить, чего хотим. Прошло минут 30-40, и тут зазвучала знакомая мелодия. Мы залезли на стол, начали танцевать. Гости клуба какое-то время смотрели недоумевающе на нас, но потом тоже пустились в пляс", - рассказал Игнашевич.