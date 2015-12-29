Рахимов: «Маурисио хочет играть в Европе»

Наставник «Терека» Рашид Рахимов рассказал, по каким причинам хавбек Маурисио не стал продлевать соглашение с грозненцами, заканчивающееся в конце 2015-го года.

«Не уговаривали ли Маурисио остаться? Еще как! И я, и президент клуба. Очень хотели его сохранить. Но у Маурисио есть несколько предложений от хороших клубов, которые в Европе на виду. Естественно, футболист хочет проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Старого Света. И тут уже финансовый аспект не так важен. Приоритет Маурисио – Европа. Скорее всего в ближайшее время он подпишет контракт с новой командой.

Будет ли это «Спартак»? Я об интересе красно-белых ничего не слышал. А в Европе Маурисио уже встречался с генеральным директором и тренером одного из клубов», – отметил Рахимов.