Мовсесьян: «Переход Подберезкина – грамотная работа «Краснодара»

Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал трансфер полузащитника «Урала» Вячеслава Подберезкина в «Краснодар».

– Трансфер Подберезкина я бы назвал грамотной работой «Краснодара», ведь клуб заполучил в свои ряды хорошего футболиста с российским паспортом.

– Насколько он может быть полезен сейчас?

– А почему нет? Он усилит обойму, поборется за место в стартовом составе. Если взять осеннюю стадию чемпионата России, то он, к примеру, очень качественно провел встречу против ЦСКА. Так что его переход – однозначное попадание «быков».

– Но нельзя же сказать, что Подберезкин – это игрок стартового состава для «Краснодара»?

– У них в средней линии много хороших исполнителей, да. Но до возобновления сезона еще много времени, которого достаточно для того, чтобы внедрить хавбека в стартовый состав «Краснодара». Ребята сейчас выйдут из отпуска, и Вячеслав будет наравне со всеми доказывать, что достоин появляться на поле с первых минут.

Полностью интервью Андрея Мовсесьяна читайте по этой ссылке.