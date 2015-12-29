«Лестер» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

Сегодня «Лестеру» предстоит пройти еще один экзамен. На этот раз проверять боеспособность «лис» будет «Манчестер Сити». Команда Клаудио Раньери имеет все шансы завершить этот год лидером, но «горожанам» очки тоже нужны как воздух. Иначе можно отпустить в отрыв «Арсенал».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Сити». Начало в 22:45. Не пропустите!