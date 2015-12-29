Куртуа: «Нам грозит вылет в Чемпионшип»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями после ничьи в матче 19-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«На глазах у своих болельщиков «МЮ» хотел выиграть, и с самого начала их игроки стали давить на нас. Нам же было тяжело прорваться сквозь ряды соперников без нападающего. Хорошо сыграл Де Хеа. Мы показали некоторый прогресс, и это хорошо. Жаль, что Матич не забил. Сейчас голы даются нам труднее,чем впрошлом сезоне,но мы возвращаемся на путь побед. Конечно, нельзя забывать о том, что нам грозит вылет в Чемпионшип, но мы стараемся думать о хорошем. Считаем, что скоро начнем побеждать», – сказал Куртуа.