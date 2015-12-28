Стринич заинтересовал «Сампдорию»

«Сампдория» нацелилась на защитника «Наполи» Ивана Стринича. По словам президента генуэзского клуба Массимо Ферреро, хорватского футболиста он хочет обменять на защитника Васко Реджини.

«Маурицио Сарри (главный тренер «Наполи») очень нравится Реджини. Я бы даже предложил ему обменять его на Стринича», – приводит Radio CRC слова президента «Сампдории».

Напомним, что в нынешнем сезоне 28-летний защитник потерял место в составе неаполитанцев и ни разу не сыграл в матчах в чемпионате Италии.