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Стринич заинтересовал «Сампдорию»

28 декабря 2015, 18:35

«Сампдория» нацелилась на защитника «Наполи» Ивана Стринича. По словам президента генуэзского клуба Массимо Ферреро, хорватского футболиста он хочет обменять на защитника Васко Реджини.

«Маурицио Сарри (главный тренер «Наполи») очень нравится Реджини. Я бы даже предложил ему обменять его на Стринича», – приводит Radio CRC слова президента «Сампдории».

Напомним, что в нынешнем сезоне 28-летний защитник потерял место в составе неаполитанцев и ни разу не сыграл в матчах в чемпионате Италии.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Италия Наполи Сампдория Реджини Васко Стринич Иван Сарри Маурицио
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