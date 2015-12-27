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Анчелотти намерен купить в «Баварию» трех игроков «Реала»

27 декабря 2015, 22:01
6

Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти собирается внести изменения в стиль игры команды из Мюнхена, основой которого является контроль мяча. Итальянский специалист уже составил перечень игроков, которых он желает видеть в «Баварии» по приходу в команду. В шорт-листе кроме прочих находятся и три хавбека «Реала» – Тони Кроос, Гарет Бэйл и Лука Модрич.

Если красно-синие расстанутся с форвардом Робертом Левандовски, то замену ему Анчелотти видит в лице нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Также 56-летний итальянец не против укрепить состав «Баварии» форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой и полузащитником Лоренцо Инсинье из «Наполи».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Германия. Бундеслига Германия Бавария Реал Наполи Ювентус Игуаин Гонсало Кроос Тони Бэйл Гарет Модрич Лука Инсинье Лоренцо Дибала Пауло Анчелотти Карло
Комментарии (6)
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Schicko_008
1451244060
Боже мой....
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Deadpool_mazafaka_biz
1451244792
да врятли ани пайдут
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Protosser
1451283076
Да-да.. Продать Левандовски и купить Игуаина! Прекрасный бизнес-план)
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RotUndWeiss
1451311431
Кто-то читал этот бред, перед тем как перепечатать? Какие красно-синие? Чьи это цвета? Реала? Вроде как нет? Баварии? Тоже на половину не в тему! Где тут речь о ЦСКА? Какой Тони Кроос?
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Raxor
1451411393
папо карло рухнул? у баварии боевой состав, если и продавать игроков то леву не надо, а лучше роббена и рибери, вместо них скоростных вингеров
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El_Chori
1451899461
Итальянцы в Германии - это рискованно! А вот немцам в Испании точно делать нечего.
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