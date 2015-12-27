Анчелотти намерен купить в «Баварию» трех игроков «Реала»

Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти собирается внести изменения в стиль игры команды из Мюнхена, основой которого является контроль мяча. Итальянский специалист уже составил перечень игроков, которых он желает видеть в «Баварии» по приходу в команду. В шорт-листе кроме прочих находятся и три хавбека «Реала» – Тони Кроос, Гарет Бэйл и Лука Модрич.

Если красно-синие расстанутся с форвардом Робертом Левандовски, то замену ему Анчелотти видит в лице нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Также 56-летний итальянец не против укрепить состав «Баварии» форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой и полузащитником Лоренцо Инсинье из «Наполи».