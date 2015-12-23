Руководитель спортивного отдела 20 Minuten: «Цюриху» не нужен Кержаков, ему нужен защитник!»

Руководитель отдела спорта швейцарского издания 20 Minuten Сандро Компаньо считает переход нападающего «Зенита» Александра Кержакова в «Цюрих» ошибкой.

«У «Цюриха» проблемы. Главная из них заключается в том, что президент и владелец клуба Анчилло Канепа – это маленький человек с богатой и влиятельной женой. К сожалению, Канепа очень плохо разбирается в футболе, но при этом в «Цюрихе» занимается практически всеми аспектами управления. Он чуть ли не главный тренер. Все решения по игрокам принимает он. В результате «Цюрих» – очень плохо сбалансированная команда. В ней слишком много нападающих, слишком мало центральных полузащитников...

Реакцию болельщиков «Цюриха» на переход Александра Кержакова я был назвал смешанной. В основном это недоверие, удивление и скепсис. Всем, конечно, известно, что Кержаков – хороший нападающий, который забивает много голов. Но болельщики отлично понимают, что «Цюриху» не нужны центральные нападающие. Гораздо больше необходимы центральные и крайние защитники. Вы посмотрите, сколько команда пропускает!», – сказал Компаньо.