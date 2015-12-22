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    Ловчев: «Пранделли для «Зенита» – неплохой выбор»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями относительно возможного назначения главным тренером «Зенита» Чезаре Пранделли. Напомним, ранее в прессе появилась информация о контакте итальянского специалиста с питерским клубом.

    «Очевидно, что «Зенит» начал серьезные поиски нового главного тренера. Ранее была информация об Анчелотти, который отказался и которого взяла «Бавария», сейчас Пранделли. Клуб ищет тренера-иностранца. А тренеры-итальянцы – это определенный знак качества, это школа. Посмотрите на тот же «Лестер» сейчас – год назад команда стояла на вылет, сейчас с Раньери она лидирует в чемпионате Англии. Пранделли – неплохой выбор, если он, конечно, будет сделан», – отметил Ловчев.

    Последним местом работы Пранделли был «Галатасарай», откуда его уволили в ноябре 2014-го года. Со сборной Италии специалист завоевывал серебряные медали чемпионата Европы-2012.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2015 18:46
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    Комментарии (4)
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    AlexZen
    1450810357
    Дучше бы Семака поставили, только жаль у него лицензии нет(((
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    narkozanos
    1450837229
    Варианты лучше есть,но зенит,стремиться к чудесам середнячков.
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    ologreds
    1694996544
    numo452769
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