Бартомеу: «Тренерский штаб «Барселоны» хочет нового нападающего»

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал о трансферных планах клуба.

"Главный тренер и его штаб хотят нового нападающего. Если таковой появится, то это будет аренда с правом выкупа", – заявил Бартомеу.

Также президент каталонцев прокомментировал переговоры по новому контракту Неймара.

"Мы признаем, что Неймар сейчас получает меньше того, что он заслуживает. Мы начали переговоры относительно нового контракта, и я уверен, что в ближайшие месяцы мы договоримся. Неймар – это будущее "Барселоны". Летом новое соглашение будет подписано".