Бушманов: «Мелкадзе имеет шанс стать основным игроком «Спартака»

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мыслями относительно шансов форварда Георгия Мелкадзе проявить себя в первой команде красно-белых.

«Мелкадзе игрок, безусловно, талантливый. К тому же он у нас самый молодой футболист. Достаточно ярко себя проявил на этом отрезке турнира. Не могу сказать, что он много матчей провел в стартовом составе, больше выходил на замену. Зато выходил ярко и игру усиливал. Это тоже говорит о его определeнных качествах: об умении войти в игру. Что касается его перспектив попасть в первую команду… Конечно, они есть.

Вот сейчас, как я понимаю, он поедет на сборы со «Спартаком»… На самом деле молодые ребята все очень разные: кто-то быстрее прогрессирует, кто-то медленнее. Может пройти два-три месяца, и футболист сделает новый скачок вперед. Почему нет? Это может произойти и с Мелкадзе. Дубль он достаточно быстро перескочил. Перерос… Знаете, прошлой зимой с нами ездила большая группа ребят 1997-го года рождения. А остался только он один в «Спартаке-2». У Мелкадзе идет достаточно быстрый рост. Зима – это два месяца подготовки, срок серьезный, так что, все может быть.

Что касается его позиции на поле… Георгий – футболист достаточно универсальный. И если «Спартак-2», как правило, действует по схеме 4-2-3-1, то в этой верхней четверке он в принципе может сыграть на любой позиции. И я пока не могу сказать со стопроцентной уверенностью, какая позиция является для него лучшей. Возможно, в этом плане он еще ищет себя. Мы стараемся ему такие возможности для поиска предоставлять, пробуем на разных позициях. Причем, иногда делаем это даже по ходу матча. Мелкадзе везде смотрится достаточно органично. Полезно парень играет», – сказал Бушманов.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ 18-летний Мелкадзе принял участие в 14-ти встречах, в которых забил четыре гола. Вчера игрок заключил новое соглашение с красно-белыми.