«Локомотив» не вписался в финансовый фэйр-плей из-за 6 миллионов, выплаченных агентам

Московский «Локомотив» потратил на комиссионные посредникам в 2012 году около 6 миллионов евро, не вписавшись в финансовый фэйр-плей.

Только в 2012 году на оплату услуг агентов по шести трансферным операциям «Локомотив» потратил около 5 миллионов евро и 41 миллион рублей. С учетом курса евро на лето 2012 года общая сумма выплат составила около 6 млн евро.

Около 1,4 миллиона евро «Локомотив» заплатил агенту Павлу Банатину за трансфер Владислава Игнатьева, который обошелся клубу в 2,4 млн евро.

Сергей Шевченко получил 20,75 миллионов рублей за переход Александра Самедова (из «Динамо» за 8 миллионов евро). Дмитрий Кудерцев получил от «Локомотива» 20,6 миллионов рублей за трансфер Ведрана Чорлуки (из «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро).

Агент Алексей Андрианов заработал 500 тысяч евро за переход Дмитрия Тарасова (бесплатно из ФК «Москва»).

Агентам Александру Лопыреву и Алексею Андрианову железнодорожники перевели по 780 тысяч евро за переход Виталия Денисова (из «Днепра» бесплатно).

Олег Артемов получил 1,75 миллиона евро за организацию трансфера Романа Павлюченко (из «Тоттенхэма» за 9 миллинов евро).

На всех нижеприведенных договорах с агентами стоит подпись президента клуба Ольги Смородской.