Голландский «Твенте» на три года отстранен от участия в еврокубках

"Твенте" не сможет принимать участия в еврокубках в ближайшие три года. Такое решение принял Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

Сообщается, что клуб наказан за то, что незаконно получил лицензию на участие в Лиге Европы сезона-2014/15. Руководство "Твенте" заключило дополнительный договор с инвестиционной компанией и должно было уведомить об этом лицензионную комиссию KNVB, однако не сделало этого.

Клуб признан виновным в нарушении правил лицензирования и, помимо отстранения от еврокубков, оштрафован на 45 тысяч евро.