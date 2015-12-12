«Бавария» - «Ингольштадт». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на своем поле примет гостей из Ингольштадта. Матч состоится на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 17:30 по московскому времени. На данный момент хозяева с 40 очками возглавляют турнирную таблицу, а "Ингольштадт", набрав 20 баллов, занимает 11-е место.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Бавария" - "Ингольштадт", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.