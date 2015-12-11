Карпин: «Видел только два матча «Спартака» в этом году»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин признался, что не следит за успехами своего бывшего клуба – московского «Спартака».

«Я видел только два матча «Спартака» в этом году. Поэтому не берусь судить о том, как справляется Аленичев. Другое дело, что два года назад "Спартаку" даже второе место было не нужно, а сейчас попадание в пятерку будет расценено как успех. Для меня это странно, мягко говоря», - признался Карпин.

В текущем сезоне «Спартака» после 18 матчей в Премьер-лиге занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь очков.