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    Карпин: «Видел только два матча «Спартака» в этом году»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин признался, что не следит за успехами своего бывшего клуба – московского «Спартака».

    «Я видел только два матча «Спартака» в этом году. Поэтому не берусь судить о том, как справляется Аленичев. Другое дело, что два года назад "Спартаку" даже второе место было не нужно, а сейчас попадание в пятерку будет расценено как успех. Для меня это странно, мягко говоря», - признался Карпин.

    В текущем сезоне «Спартака» после 18 матчей в Премьер-лиге занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2015 08:58
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    Комментарии (3)
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    Cyberdiver
    1449823152
    Доля правды в его словах есть!
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    Дима1960
    1449829605
    При Аленичеве все странно.
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    ologreds
    1694996618
    numo451580
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