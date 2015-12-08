Блан раскритиковал Рабьо

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан резко отреагировал на слова полузащитника команды Адриена Рабьо с просьбой президенту клуба отпустить его в аренду.

«Я недоволен словами Рабьо. Он должен понимать, что нужно уважать клуб, с которым у тебя контракт на пять лет. И мне больше нечего добавить на этот счет», – сказал Блан.

Рабьо недоволен своим положением в команде и получаемым игровым временем. В текущем сезоне 20-летний французский полузащитник сыграл 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах.