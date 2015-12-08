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Российские судьи получили «неуд» за матч Лиги чемпионов

8 декабря 2015, 09:45
16

Российские судьи Сергей Карасев и Тихон Калугин, которые работали на матче пятого тура Лиги чемпионов между "Лионом" и "Гентом" (1:2), получили неудовлетворительные оценки за свои действия от инспектора встречи Кироса Вассараса.

В частности, отмечается, что в дебюте встречи была допущена грубая ошибка, когда с поля не был удален голкипер "Гента" Матс Селс, сыгравший руками за пределами штрафной площади. На тот момент "Лион" выигрывал со счетом 1:0. Если бы вратарь получил красную карточку, итог встречи мог быть иным. Однако Селс не удостоился даже предупреждения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов Гент Лион Селс Матс
Комментарии (16)
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RJM555
1449557367
Санкции в действии.....
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maxon1256
1449557722
да и всем и так понятно что наши арбитры шляпа полная
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FanatSerj
1449558312
Наивные УЕФА, кто же ставит судей из России если в этой группе играет Зенит )))
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vgarakh
1449559885
Карасев показал себя в полной красе Краснодар- Ростов. Что от него можно ждать, если он нулевый судья или предвзятый?
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hasek74
1449565932
Не удивительно...
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FANS86
1449566059
во всем этом есть 1 плюс, наши судьи не предвзяты, они просто тупые!
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Petrak86
1449569190
само собой они против французов бы судили, все-таки прямые конкуренты России в таблицк коэффициентов УЕФА, кто ж так назначает
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Дима1960
1449575443
Российские судьи никакие.
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Frozzen
1449581810
Зато французы лишились шансов даже на третье место
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koka7751
1449643878
Карась, как всегда, в своём амплуа. Ему только ФНЛ судить и то под контролем.
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