Российские судьи получили «неуд» за матч Лиги чемпионов

Российские судьи Сергей Карасев и Тихон Калугин, которые работали на матче пятого тура Лиги чемпионов между "Лионом" и "Гентом" (1:2), получили неудовлетворительные оценки за свои действия от инспектора встречи Кироса Вассараса.

В частности, отмечается, что в дебюте встречи была допущена грубая ошибка, когда с поля не был удален голкипер "Гента" Матс Селс, сыгравший руками за пределами штрафной площади. На тот момент "Лион" выигрывал со счетом 1:0. Если бы вратарь получил красную карточку, итог встречи мог быть иным. Однако Селс не удостоился даже предупреждения.