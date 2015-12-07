Санчес признан лучшим игроком АПЛ в 2015 году по версии болельщиков

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в 2015 году по версии федерации футбольных болельщиков Англии.

"Я рад получить награду. Этот год был прекрасным для "Арсенала" и для моей страны", - сказал Санчес.

Второе место занял форвард "Лестера" Джеймс Варди, третье - нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Далее расположились - вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и защитник "Эвертона" Джон Стоунз.