«Динамо» хочет вернуть Граната

В ближайшее зимнее трансферное окно столичное «Динамо» постарается сделать все, чтобы укрепить свою линию обороны. Как стало известно «Бомбардиру», одним из наиболее вероятных кандидатов на это является защитник «Спартака» Владимир Гранат. В этом случае все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.

Напомним, что 3 марта 2015 года «Спартак» объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона-2014/15 на правах свободного агента. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.

В текущем сезоне Гранат провел в составе «Спартака» в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в два с половиной миллиона евро.