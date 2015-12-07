Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Динамо» хочет вернуть Граната

    В ближайшее зимнее трансферное окно столичное «Динамо» постарается сделать все, чтобы укрепить свою линию обороны. Как стало известно «Бомбардиру», одним из наиболее вероятных кандидатов на это является защитник «Спартака» Владимир Гранат. В этом случае все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.

    Напомним, что 3 марта 2015 года «Спартак» объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона-2014/15 на правах свободного агента. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.

    В текущем сезоне Гранат провел в составе «Спартака» в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в два с половиной миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Frozzen
    1449505060
    Заглох Гранат в Спартаке
    Ответить
    саша кул
    1449506496
    f
    Ответить
    саша кул
    1449507043
    не пойму не игроков не тем более клубное рукаводство как поститутки туда сюда собрались бы рукаводители клубов договорились бы между собой допустим не платить русскому игроку не более 1 млн в год и все ни кто не куда б небегал или за спортивным интересом в более сильный русский клуб а мало денег пусть заканчивал с футболом потому-что в европе с их запросами и футболом они там нахер никому не впились
    Ответить
    Baggio1986
    1449508577
    я не понимаю,за какие заслуги Граната вообще вызывали в сборную???
    Ответить
    Дима1960
    1449518963
    Пусть лучше патлатого из П СЖ купят.
    Ответить
    ologreds
    1694996639
    numo451240
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+