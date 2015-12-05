Вальбуэна: «Тренера поменять проще, чем 11, 14 или 18 игроков»

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал поражение в матче 17-го тура Лиги 1 против «Анжера» (0:2).

«Большие команды отличаются тем, что могут реагировать на пропущенные мячи, а мы этого не сделали. Мы находимся в самом низу, и в этом полностью виноваты футболисты. Тренер, тактика, схемы – это все ни при чем. Мы отвечаем за поражение и не можем ни за кого прятаться. Тренер старается использовать все наши качества. Легче всего сказать, что все дело в тренере. Конечно, проще поменять тренера, чем 11, 14 или 18 игроков», – говорит Вальбуэна.