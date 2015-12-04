Гендиректор «Уфы» рассказал о будущем Зинченко и Фримпонга

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб имеет трансферные предложения по полузащитнику Александру Зинченко.

«По Зинченко есть официальные предложения и из-за рубежа, и из России. Покинет ли он «Уфу» зимой? Я вообще ничего не исключаю, но нам хотелось бы, чтобы он играл в «Уфе». На наш взгляд, это открытие чемпионата», – говорит Газизов.

Также гендиректор отметил, что Эммануэль Фримпонг, вероятнее всего, не уйдет зимой из «Уфы».

«Фримпонг вряд ли покинет «Уфу» зимой. А зачем? Мы на него серьезно рассчитываем, он сильно прибавил. Мы на него расситывали и в матче с «Зенитом» но у него было повреждение».