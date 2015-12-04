Пике: «Уважаю Черышева и надеюсь, что «Реал» решит эту проблему»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал свою реакцию на инцидент, случившийся в матче Кубка Испании между «Реалом» и «Кадисом».

Напомним, мадридцы выпустили на поле Дениса Черышева, который из-за дисквалификации не имел права играть в этой встрече. Пике отреагировал на это твитом со смайлами.

«Мои смайлы в Twitter? Я смотрел монолог Лео Гарлеме. А если серьезно, то я очень уважаю Дениса Черышева, он профессионал. Надеюсь, «Реал» решит эту проблему», – сказал по этому поводу футболист «Барселоны».