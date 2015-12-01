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Иванов: «Рыжикова нужно было удалять»

1 декабря 2015, 17:05
54

Глава департамента и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу арбитра Сергея Куликова в матче в Казани, которая вызвала множество комментариев.

«Со стороны Рыжикова был фол, судья допустил ошибку. Рыжикова нужно было удалять. Игрок пробрасывал мяч в сторону пустых ворот, пытался оббежать вратаря. Голкипер шел ему навстречу и не пускал… Здесь не надо было искать каких-то дополнительных факторов, а просто показать красную карточку.

Понятно, что арбитр допустил серьезную ошибку. Это влияет в какой-то степени на результат. Меня очень расстроило, что Куликов не увидел фол. Мы недавно говорили с судьями на тему контактных единоборств, определяли, когда они нормальные, а когда – нет. Куликов находился на расстоянии от эпизода, однако это не оправдание. Он должен был разобраться в моменте.

Отмененный гол "Рубина" в первом тайме? Видно, что в момент подачи, игрок "Рубина" находится за линией офсайда. Пенальти в ворота хозяев? Да. Здесь все нормально», - сказал Иванов.

Напомним, что матч 17-го тура Премьер-лиги "Рубин" - "Спартак" закончился со счетом 2:2.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Рыжиков Сергей
Комментарии (54)
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Frozzen
1448982085
Иванов уже откровенно за спартачей топит
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Димон Алма-Ата
1448982751
Ну да, а гол Рубина отменили, пенальти в ворота Рубина назначили, а вот Рыжикова не удалили, что еще нужно делать, чтобы Спартак победил?
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Каратель помойников
1448983573
да теперь бестолку судить,остаётся клемить позором Рыжикова
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GIN-kun
1448987667
Нападаещему надо было в сторону мечя идти а не в обратную сторону. и упал он как уж больно лего, Рыжиков руками даже не мешал, вот и судья не поверил в это падение.
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maxon1256
1448990269
о боже, да всем по фиг. Вся Россия терпеть не может Спортаг
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fakel-vrn
1448994729
Всем болелам спартака: обвинять надо не вратаря соперника а своих нападающих , которые имели десяток возможностей забивать...и еще ...еслибы спартак выиграл...врядли ктото из спартаковских фанатов вспомнил про Рыжикова)
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alp
1448996519
Небыло там ни красной ни желтой. промес, когда понял, что упустил мячик, так как ломанулся оббегать рыжикова не в ту сторону, решил самостоятельно раскорячится на поле. но судья не купился на эту хитрость
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OOOVVV.
1448997066
А вообще то Валентин Иванов прав! Судью на мыло!
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fakel-vrn
1448997133
и вобще надо было промеса наказать за симуляцию)
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bvb09rf
1448997696
Открою секрет таких эпизодов по 20 с каждого матча наберется, только не таких заметных. И никто из болел не орет ,что ааа нисправидливоу - а все почему? потому что думать не хочет народ, он хлеба и зрелищ только...
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