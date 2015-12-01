Иванов: «Рыжикова нужно было удалять»

Глава департамента и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу арбитра Сергея Куликова в матче в Казани, которая вызвала множество комментариев.

«Со стороны Рыжикова был фол, судья допустил ошибку. Рыжикова нужно было удалять. Игрок пробрасывал мяч в сторону пустых ворот, пытался оббежать вратаря. Голкипер шел ему навстречу и не пускал… Здесь не надо было искать каких-то дополнительных факторов, а просто показать красную карточку.

Понятно, что арбитр допустил серьезную ошибку. Это влияет в какой-то степени на результат. Меня очень расстроило, что Куликов не увидел фол. Мы недавно говорили с судьями на тему контактных единоборств, определяли, когда они нормальные, а когда – нет. Куликов находился на расстоянии от эпизода, однако это не оправдание. Он должен был разобраться в моменте.

Отмененный гол "Рубина" в первом тайме? Видно, что в момент подачи, игрок "Рубина" находится за линией офсайда. Пенальти в ворота хозяев? Да. Здесь все нормально», - сказал Иванов.

Напомним, что матч 17-го тура Премьер-лиги "Рубин" - "Спартак" закончился со счетом 2:2.