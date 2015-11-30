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    Кузнецов: «Мы с Чалым – единомышленники»

    Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов не считает разницу в подходе к тренировочному процессу при Билялетдинове и при Чалом чем-то удивительным.

    «В прошлом сезоне контроль мяча у нас был меньше, чем в этом. А начиная с матча с «Локо» у нас этот показатель на уровне 60%. Другое дело, что результат не всегда положительный. Это футбол, факторов множество.

    Тренировки при Билялетдинове и при Чалом - это две разные вещи. И это не камень в чей-то огород, просто констатация факта. Если кто-то считает, что у двух разных тренеров может быть одинаковый тренировочный процесс - это, извините, полный абсурд. Что касается Валерия Александровича, могу добавить, что мы с ним единомышленники. Все сегодняшние тренировочные и игровые задумки – плод нашего совместного труда», - рассказал Кузнецов.

    Стоит напомнить, что Валерий Чалый пришел в «Рубин» на смену Ренату Билелятдинову в сентябре 2015 года. «Рубин» в понедельник проведет матч 17-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака».

    Источник: ФК «Рубин»

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    30.11.2015 13:27
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