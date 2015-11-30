Суркис: «Будем просить два матча условно»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию трибун НСК «Олимпийского» на следующие два домашних матча.

«Мы должны смириться с тем, что УЕФА вынес такой приговор. Должны попытаться объяснить, что в нашей стране футбол – это единственная отдушина, которая осталась. Если выйдем в весеннюю стадию, то 1/8 финала играть без зрителей – это очень тяжело. Согласитесь, ведь там команды топ-уровня. Будем просить, чтобы нам пошли навстречу и сделали два матча условно. Повторюсь, там не было расизма, а была бытовая ситуация. Правоохранительные органы очень серьезно занимаются ситуацией, сейчас подключилась СБУ. Не стоит забывать, что мы претендуем на финал Лиги чемпионов 2018 года. Если мы не выявим этих людей, то я не вижу оснований этот финал нам дать. Мы должны показать, что с этим боремся», – сказал Суркис.

Напомним, киевское «Динамо» наказано двумя матчами без зрителей, а третий поединок является условным наказанием.