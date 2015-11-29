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Слуцкий: «У ЦСКА нет игрового кризиса»

29 ноября 2015, 18:11
23

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не считает, что последние неудачи команды связаны с игровым кризисом.

— Нет ли у вашей команды игрового кризиса? Может, сказывается нехватка игроков?

— Я не считаю, что это кризис. У нас высокая степень утомления, с июля мы не провели ни одного недельного микроцикла. При этом перед нами стоят самые серьезные задачи в еврокубках, в чемпионате России. Объективно команде не хватает сил. Ребятам сложно предъявить какие-то претензии. При этом все матчи, которые мы проиграли, в том числе в последнее время — с «Вольфсбургом», «Краснодаром», МЮ — мы уступили с шансами на победу. Просто сейчас футболистам не хватает свежести, чтобы дожимать соперника в концовках, как это получалось в начале сезона.

— Изменится ли стартовый состав на игру с «Амкаром» и ПСВ?

— У нас Василий Березуцкий с завтрашнего дня начинает работать в общей группе. Также к полноценным тренировкам на днях приступит и Сергей Игнашевич.

— Намечаются ли зимой какие-либо приобретения?

— Политика нашего клуба такова: уже много лет футболисты приобретаются точечно. Думаю, то же самое ожидает нас и в ближайшее трансферное окно, и в последующее.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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DIDI 23
1448810613
Кризиса нет, но ЦСКА сдулся.
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ManUtd-Volgograd
1448811114
Команда просто поймала звездочку вместе с тренером. После побед в сборной и удачного начала чемпионата, поверили в свое величие. Опуститься на землю надо и играть как раньше
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El_Chori
1448811184
Все по делу! На счёт "точечно" может так действительно лучше - у каждого свой вектор. В любом случае удачи! Бесспорно единственный нормальный клуб в России!
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CSKA-39-
1448811285
Точечно ... Мда, это как я понимаю усилением скамейки и не пахнет. Гинер заработанные клубом бабосы нычит, а ЛВС тренер выгодный, качается, и не хнычет о составе, тряпка одним словом! Как мне кажется, если в 2016 году будем в ЛЕ то о чемпионстве можно забыть. Проиграли чемп сами себе!
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Вомбат
1448813241
У ЦСКА в этом сезоне нет соперников в РПЛ. Золото будет! Если и выйдут в ЛЕ (что маловероятно) то быстро там сольют и сосредоточатся на чемпионате.
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gennadiy
1448813463
ЦСКА-чемпион
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1448815834
Леня , продолжай и дальше себя утешать.
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GM
1448820461
Спад есть, тут и так видно всем. А как это назвать, - утомлением, усталостью, потерей игрового тонуса - разница невеликая.
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Zeff
1448844080
Вы воообще не провели за весь сезон ни одной приличной игры. Не считая 4:6, конечно.
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Каратель помойников
1448847184
кризиса то нет,просто немножко с деньгами для кабинетов напряг,вот и результат упал
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