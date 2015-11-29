Слуцкий: «У ЦСКА нет игрового кризиса»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не считает, что последние неудачи команды связаны с игровым кризисом.

— Нет ли у вашей команды игрового кризиса? Может, сказывается нехватка игроков?

— Я не считаю, что это кризис. У нас высокая степень утомления, с июля мы не провели ни одного недельного микроцикла. При этом перед нами стоят самые серьезные задачи в еврокубках, в чемпионате России. Объективно команде не хватает сил. Ребятам сложно предъявить какие-то претензии. При этом все матчи, которые мы проиграли, в том числе в последнее время — с «Вольфсбургом», «Краснодаром», МЮ — мы уступили с шансами на победу. Просто сейчас футболистам не хватает свежести, чтобы дожимать соперника в концовках, как это получалось в начале сезона.

— Изменится ли стартовый состав на игру с «Амкаром» и ПСВ?

— У нас Василий Березуцкий с завтрашнего дня начинает работать в общей группе. Также к полноценным тренировкам на днях приступит и Сергей Игнашевич.

— Намечаются ли зимой какие-либо приобретения?

— Политика нашего клуба такова: уже много лет футболисты приобретаются точечно. Думаю, то же самое ожидает нас и в ближайшее трансферное окно, и в последующее.