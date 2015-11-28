Лига 1. «Лилль» уступил «Анжеру» и другие результаты

В матче 15-го тура Лиги 1 «Лилль» проиграл «Анжеру» со счетом 0:2. Отличились Суну и Траоре.
В других встречах тура «Газелек» и «Лорьян» разошлись миром, «Нант» и «Бастия» счет не открыли, «Реймс» и «Ренн» сыграли вничью, «Тулуза» обыграла «Ниццу».
Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур
Голы: 1:0 – Суну, 20; 2:0 – Траоре, 25.
Удаление: Сивелли, 67.
Голы: 1:0 – Ларби, 18; 1:1 – Муканджо (с пенальти), 31.
Голы: 0:1 – Бога, 44; 1:1 – Манди, 59; 2:1 – Де Превилль, 67; 2:2 – Грошицки, 82.
Удаление: Канкава, 65.
Голы: 1:0 – Брайтвайт (с пенальти), 31; 2:0 – Бен-Йеддер, 58.
Источник: Бомбардир.ру