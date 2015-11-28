Рахимов: «Не получилось забить пятый гол»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу своих подопечных в матче 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (4:1).

«Настраивать на такие игры футболистов не нужно, настрой был виден. Единственное, боялся, чтобы игроки не перегорели. Мы помним, как проиграли в первом круге, и это чувствовалось на тренировках. Присутствовало некоторое волнение. А так, провели очень хороший матч. Думаю, все получили удовольствие от этой игры», – говорит Рахимов.

Также наставник рассказал о том, что не получилось у «Терека» в этой игре.

«Не получилось забить пятый гол. В любом случае, футбол состоит из ошибок. При счете 2:0 уверенность стала перерастать в самоуверенность, и мы пропустили гол. Был еще один эпизод, когда могли привезти сами себе еще один гол. Важно чувствовать грань между уверенностью и самоуверенностью. Концентрация не должна уходить на второй план. Ошибки были, но команда компенсировала их хорошо организованной игрой, хорошими комбинациями, движением».