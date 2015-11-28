Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Виллаш-Боаш: «Только в России возможно такое, что матч напоминает вечеринку»

    Главный тренер "Зенита" Андер Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ с "Тереком", в котором сине-бело-голубые уступили с разгромным счетом (1:4).

    "Отмечу очень хороший первый тайм в исполнении Халка, однако в нем мы уступили сопернику. Во втором быстро смогли забить, но тут же пропустили. Основная причина поражения – первый тайм в исполнении "Терека", который все предопрелил, и быстрый мяч после того, как мы смогли забить.

    Если говорить о недостатке опыта с чьей-то стороны, то это был недостаток судьи. Все напоминало вечеринку. Только в России происходят такие вещи, когда 22 футболиста играют на поле, а рядом человек кричит в микрофон. Где-то рефери не хватило жесткости, чтобы прекратить все это", - заявил португалец.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2015 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 29 ноября 2015, 07:48

      только в России такой посредственный тренер может получать такие бабки(нытик португальский)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 29 ноября 2015, 07:32

      Неужели этот нытик еще ни кому не надоел?! Как выиграет- герой, проиграет- в России все не так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 29 ноября 2015, 06:08

      Да, он игру-то смотрел???!!!!! Судья настолько был благослонен к гостям,что тошно становилось...Почему Халка не удалил,когда тот на судье майку рвал...на ноги наступал ему же...команда бесилась от бессилия,а судья виноват.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 ноября 2015, 00:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эй,супер клуб с берегов Невы ау,ты где?ведь сегодня наверняка с Тереком играл совсем другой клуб,а не тот что вышел в плей офф ЛЧ,из наитяжелейший группы,в которой были аж сам Лион с Валенсией,просто гранды мирового и европейского футбола,победам над которыми так радовались бомжи.Да и Гент сама мощь))Ан нет,все верно,это тот же самый Зенит играл,точнее мучился,что по словам фанатиков питерских находится в супер форме и сметет с лица Земли любого соперника не говоря уже о Тереке)Не ну реально просто машина для убийства,сыграли прям в свою силу)Трепещи Гейропа,бомжи несутся на всех парах к финалу ЛЧ=))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers > Недовольный 29 ноября 2015, 00:33

      стебись стебись, но только может быть благодаря игре и победам наших клубов твой любимый клуб наконец таки попадёт в евро кубки от нашей страны за счет расширения евро зоны

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha > Недовольный 29 ноября 2015, 01:23

      Сезон 2014/2015 года. В 13 туре Терек выиграл у Зенита на его поле 1-3. Кадыров чуть не описался от счастья. В 14 туре Терек проиграл Динамо 0-3, в 15 Терек проиграл Краснодару 0-1, 16 тур Терек-Торпедо 0-1, 17 тур Терек-ЦСКА 1-2....... Итог - первое место - Зенит, Терек, проиграв Уралу в последнем туре 3-1 занял 9 место. О чем это говорит. Вы можете радоваться "великой" победе над грандом российского футбола. Ибо это все на что способен Терек, потому что награды получат другие. По той простой причине, что они лучше Терека. Да и как супер недовольному советую также поязвить в адрес Челси. Они аж на 15 месте, ау супер клуб Челси, где ты????

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > MadPampers 29 ноября 2015, 19:01

      Походу ты, как и твой товарищ по несчастью ниже, обдолбаные)Какой мой любимый клуб наконец таки попадет в кубки там какие-то за счет расширения евро зоны?Ты считаешь что я за чеченов болею?ахахаха,редкостный осел)Я аульных на дух не переношу,но отдаю должное что Терек в этом году играет намного лучше ваших обсосов распиареных купленных за лямы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > neveldomha 29 ноября 2015, 19:02

      Блять,над каким еще грандом?Его грандом только питерцы наверное и считают.Сними фиолетовые очки)Он гранд только по трате бала людского и не более.И о каких наградах ты говоришь?Победа в РФПЛ?Да его даже Анжи с Мордовией выйграть могут,если бы они могли столько же фантиков тратить сколько вы.Анжи это кстати это практически доказал когда Керимов вкинул им бабоса.И как супер Недовольный отвечаю тебе,что и в адрес аристократишек я язвил не меньше,ибо повод они дают в этом сезоне отменный)цепануло вас походу,раз вайн развели,ахаха.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha > Недовольный 30 ноября 2015, 00:06

      Ну вот задел какашку, она и заменяла. Успокойся, я знаю так воняет только порося.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 23:27

      Во всем уступили сегодня. В мастерстве, в физике, в мотивации.. а к микрофону можно конечно придраться, но это в пользу бедных. Боаш не умеет играть в ЧР, и решение оставить его в клубе до конца года мне кажется более чем странным. АВБ самый высокооплачиваемый топ управляющий в РФ, и делать такие ляпы (сначала с Лучано, теперь с Боашем) бездарно. типа баблом все дыры заткнем... тьфу! стыдно ((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      rjrf 28 ноября 2015, 23:22

      В Грозном как на восточном базаре, за лям можно и судью по громкой связи нах... послать, можно е..ало игроку расквасить......ну не воевать же с ними...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Russian_Klop 28 ноября 2015, 22:29

      Ну да.. Напомнило "Остров сокровищ".. где следишь за действующими лицами, а из джунглей нет-нет доносятся обезьяньи выкрики..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      чепушило 28 ноября 2015, 22:13

      согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 28 ноября 2015, 21:54

      мне например тоже не приятно было слушать как кричат в микрофон каждые 2 минуты...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 28 ноября 2015, 21:51

      Чурки они и есть чурки,ни какого воспитания,теракты делать ума не надо

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11