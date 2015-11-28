Виллаш-Боаш: «Только в России возможно такое, что матч напоминает вечеринку»

Главный тренер «Зенита» Андер Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ с «Тереком», в котором сине-бело-голубые уступили с разгромным счетом (1:4).

«Отмечу очень хороший первый тайм в исполнении Халка, однако в нем мы уступили сопернику. Во втором быстро смогли забить, но тут же пропустили. Основная причина поражения – первый тайм в исполнении «Терека», который все предопрелил, и быстрый мяч после того, как мы смогли забить.

Если говорить о недостатке опыта с чьей-то стороны, то это был недостаток судьи. Все напоминало вечеринку. Только в России происходят такие вещи, когда 22 футболиста играют на поле, а рядом человек кричит в микрофон. Где-то рефери не хватило жесткости, чтобы прекратить все это», – заявил португалец.