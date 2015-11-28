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  • Виллаш-Боаш: «Только в России возможно такое, что матч напоминает вечеринку»

Виллаш-Боаш: «Только в России возможно такое, что матч напоминает вечеринку»

28 ноября 2015, 19:36
35

Главный тренер «Зенита» Андер Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ с «Тереком», в котором сине-бело-голубые уступили с разгромным счетом (1:4).

«Отмечу очень хороший первый тайм в исполнении Халка, однако в нем мы уступили сопернику. Во втором быстро смогли забить, но тут же пропустили. Основная причина поражения – первый тайм в исполнении «Терека», который все предопрелил, и быстрый мяч после того, как мы смогли забить.

Если говорить о недостатке опыта с чьей-то стороны, то это был недостаток судьи. Все напоминало вечеринку. Только в России происходят такие вещи, когда 22 футболиста играют на поле, а рядом человек кричит в микрофон. Где-то рефери не хватило жесткости, чтобы прекратить все это», – заявил португалец.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (35)
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Serjoga
1448729046
У Боаша опять судья виноват в поражении Зенита! Не надоело?
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GoldPlayFIFARus9
1448729997
Ну те кто смотрел матч,должны понимать,что этот пёс у микрофона реально уже всех задрал...
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GM
1448730279
Как тяжко Боашу в России - всегда что-то мешает: судьи, зрители, лимит, погода, качество поля, настроение Халка, недостаточно хорошие игроки, недостаточно много денег... Какая сложная у человека жизнь...
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vlad tal
1448730542
Правильно боаш отметил про заводилу с микрофоном в матче-это просто недопустимо! Нарушается дисциплина во время игры. К сожалению, никто на это не обращает внимания, видимо потому, что подобного , кроме как в Грозном, не происходит(даже неприятно было из-за этого смотреть матч по телевизору)
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MadPampers
1448731023
смотреть реально было противно, Кадыров перегибает, как на деревенском базаре, а не на футболе, хотя что с них взять, менталитет такой
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ForzA_95
1448731736
Причина ЯСНА!!! Виновен человек с микрофоном))))))) ПЗДЦ))))))
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sobaka120982
1448734446
Я не понимаю,в РФС нет кто сможет Кадырову обьяснить что шорлопагить нн красиво во время матча???может следует пару дом. Игр без зрителей??? Ну не красиво это,и телевизионную картинку это не украшает...
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Zenit_EKB_88
1448736680
Чурки они и есть чурки,ни какого воспитания,теракты делать ума не надо
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Joker Loko
1448736897
мне например тоже не приятно было слушать как кричат в микрофон каждые 2 минуты...
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Недовольный
1448746317
Эй,супер клуб с берегов Невы ау,ты где?ведь сегодня наверняка с Тереком играл совсем другой клуб,а не тот что вышел в плей офф ЛЧ,из наитяжелейший группы,в которой были аж сам Лион с Валенсией,просто гранды мирового и европейского футбола,победам над которыми так радовались бомжи.Да и Гент сама мощь))Ан нет,все верно,это тот же самый Зенит играл,точнее мучился,что по словам фанатиков питерских находится в супер форме и сметет с лица Земли любого соперника не говоря уже о Тереке)Не ну реально просто машина для убийства,сыграли прям в свою силу)Трепещи Гейропа,бомжи несутся на всех парах к финалу ЛЧ=))
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