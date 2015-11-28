Мексес: «Это печально, что «Милан» в последние годы не играет в Лиге чемпионов»

Защитник «Милана» Филипп Мексес рассказал о задачах своей команды на ближайшее будущее. По словам футболиста, красно-черные должны каждый год играть в Лиге чемпионов.

«Это печально, что команда в последние годы не играет в Лиге чемпионов. Печально, потому что «Милан» должен играть там каждый год. Мы должны вернуться на самый высокий уровень. Надеюсь, нам это удастся, и у «Милана» снова появится игрок, который завоюет «Золотой мяч». Это будет говорить о том, что в нашей команде выступает лучший футболист мира», – отметил Мексес.