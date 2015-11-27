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    Ткачев может пропустить матч с «Уфой»

    Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев может пропустить предстоящий матч чемпионата России с "Уфой". Футболист продолжает восстановление после повреждения.

    "Ткачев пока восстанавливается. Его участие в матче с "Уфой" под вопросом", - сказал главный тренер краснодарской команды Сергей Ташуев.

    Ткачев получил мышечную травму 7 ноября в матче против московского "Динамо" (1:2). Он уже пропустил игру с "Тереком" (2:2).

    Напомним, что матч 17 тура российской Премьер-лиги «Уфа» - «Кубань» состоится в субботу, 28 ноября, в 12:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 13:04
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